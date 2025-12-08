Otizmli öğrencilere sınıfta akıl almaz muamele: Bakanlık harekete geçti

“Bu çocukların sessiz sakin alanlarda okulları olması gerekiyor. Çocuklara sürekli olumsuz cevap veren eğitimciler var. Benim çocuğum 11 yaşında ve otizmlidir. Benim oğlum Konya’da eğitim gördüğünde resim bile çiziyordu. Şehir değiştiğimizde, sorunlar yaşamaya başladık. Çocuğu okula alıyorlar ve ‘İçeri giremezsiniz, yasak’ diyorlar. Çocuğun uygunsuz ortamda olması ciddi zarar veriyor. Şiddet gösteren öğretmenlerimiz var. Bilgi ve gücünün yetmemesinden dolayı yapılıyor. Öğrencileri idare etmek için bağlıyorlar”