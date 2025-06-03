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Otobüsün bagaj kısmında 10 düzensiz göçmen yakalandı

Otobüsün bagaj kısmında 10 düzensiz göçmen yakalandı

16:453/06/2025, Salı
IHA
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Otobüsün bagaj kısmında 10 düzensiz göçmen yakalandı
Otobüsün bagaj kısmında 10 düzensiz göçmen yakalandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde bir otobüsün bagaj kısmında 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde bir otobüsün bagaj kısmında 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında durdurulan yolcu otobüsünün şoförünün "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan arandığı tespit edildi. Otobüste yapılan incelemede ise bagaj kısmına saklanmış 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.



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