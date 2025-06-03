Otobüsün bagaj kısmında 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında durdurulan yolcu otobüsünün şoförünün "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan arandığı tespit edildi. Otobüste yapılan incelemede ise bagaj kısmına saklanmış 10 düzensiz göçmen yakalandı.