Otomobil bekleme yapan araca çarptı: Ölü ve yaralılar var

Denizli'de otomobilin bekleme yapan hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 32 FU 940 plakalı otomobil, Kumafşarı Mahallesi yakınlarında yolda bekleme yapan V.K. yönetimindeki 20 KK 710 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan K.Ö. (58) hayatını kaybetti, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.