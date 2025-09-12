Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Otomobil bekleme yapan araca çarptı: Ölü ve yaralılar var

Otomobil bekleme yapan araca çarptı: Ölü ve yaralılar var

00:2012/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Denizli'de otomobilin bekleme yapan hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yolda bekleme yapan hafif ticari araca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 32 FU 940 plakalı otomobil, Kumafşarı Mahallesi yakınlarında yolda bekleme yapan V.K. yönetimindeki 20 KK 710 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan K.Ö. (58) hayatını kaybetti, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



#Acıpayam
#Denizli
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
The Beatles hangi ülkede halka açık bir konser vermemiştir? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı