Otomobil evin duvarına çarptı: İki yaralı

İbrahim Var (40) idaresindeki 45 ZC 7120 plakalı otomobil, Bozkurt Mahallesi Özgün Sokak'ta, bir evin duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan İbrahim Var ve oğlu Metin Var (8), sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.