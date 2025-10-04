Yeni Şafak
Otomobil seyir halindeyken dumanlar yükseldi: İtfaiye harekete geçti

4/10/2025, Cumartesi
Aydın’ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2235 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 35 ARN 640 plakalı otomobilin, motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden araç sürücüsü, sağa çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü.


Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.







#aydın
#efeler
#kaza
