Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Fatih’te metruk bina çöktü: Enkazda arama çalışması yapılıyor

Fatih’te metruk bina çöktü: Enkazda arama çalışması yapılıyor

14:254/10/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

İstanbul Fatih’te 2 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı bina havadan görüntülenirken, itfaiye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. 

 İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 İçeride evsiz bir kişinin kalma ihtimaline karşı ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı. 

Çalışmalara K9 arama-kurtarma köpeği de katıldı.

AFAD ekiplerinin hassas ses cihazıyla yaptığı dinleme sonrası çöken yapıda mahsur kalan kimse olmadığı tespit edildi. 

Çalışmaların tamamlanmasının ardından olay yeri zabıta ekiplerine devredilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Çöken binanın olduğu alan havadan da görüntülendi.

#Fatih
#metruk
#bina
#enkaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik gelecek mi yasa ne zaman çıkacak, 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar için kademeli geçiş modeli yaş prim şartı açıklandı