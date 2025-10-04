Fatih’te metruk bina çöktü: Enkazda arama çalışması yapılıyor

İstanbul Fatih’te 2 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı bina havadan görüntülenirken, itfaiye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi üzerinde meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İçeride evsiz bir kişinin kalma ihtimaline karşı ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı.
Çalışmalara K9 arama-kurtarma köpeği de katıldı.
AFAD ekiplerinin hassas ses cihazıyla yaptığı dinleme sonrası çöken yapıda mahsur kalan kimse olmadığı tespit edildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından olay yeri zabıta ekiplerine devredilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Çöken binanın olduğu alan havadan da görüntülendi.