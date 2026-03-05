Yeni Şafak
Oynadıkları helyum gazı dolu balonlar patladı: 2 yaralı

18:465/03/2026, Perşembe
DHA
Helyum gazı dolu balonun patlaması sonucu 2 kız çocuğu yüzlerinden yaralandı
Helyum gazı dolu balonun patlaması sonucu 2 kız çocuğu yüzlerinden yaralandı

Diyarbakır'da 2 kız çocuğu parkta helyum gazı dolu balonla oynarken, balonlara doğru çakmak çaktı. Balonların patlaması sonucu çocukların yüzünde yanıklar meydana geldi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde parkta oynadıkları helyum gazı dolu iki balonun patlaması sonucu 2 kız çocuğu yüzlerinden yaralandı.


Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Park 75’te meydana geldi. Parkta 2 kız çocuğu, ellerindeki helyum gazı dolu 2 balona doğru çakmak çaktı. Bu sırada balonlar patlarken, çocukların yüzlerinde yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.





