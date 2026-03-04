Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karabük
Otomobille kamyonun çarpıştığı feci kazada iki ölü dört yaralı

Otomobille kamyonun çarpıştığı feci kazada iki ölü dört yaralı

20:474/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Otomobil sürücüsü ve eşi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü ve eşi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük'te Yenice kara yolu Bolkuş köyü yakınlarında otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.

Karabük'te otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gökhan M. (49) idaresindeki 78 BE 107 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü yakınlarında H.K. (59) yönetimindeki 67 ADM 826 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki İ.M. (75), R.M. (73), Fatma M. (45) ve F.K.M. (5) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Gökhan M. ve eşi Fatma M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon şoförü H.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Öte yandan Gökhan M'nin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işçi olarak çalıştığı öğrenildi.



#Kamyon
#Karabük
#otomobil
#TRAFİK KAZASI
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ordu'da eğitime kar engeli: İşte 5 Mart Ordu'da okulların tatil edildiği ilçeler