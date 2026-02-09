Özel küfretti, CHP'den ayrıldı

Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Özarslan, 6 Ocak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüştüğünü ve bu görüşme sonrasında parti içinde baskı gördüğünü belirtti.

Özarslan şunları kaydetti: "07.02.2026 tarihinde saat 23:59'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik Whatsapp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. "Soruyorum; bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; CHP'li seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık CHP saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz"

AĞIR KÜFÜRLER ETTİ

Özgür Özel’in Özarslan’a yazdığı iddia edilen mesajlar da sosyal medyada paylaşıldı. Mesajlarda Özgür Özel’in, Başkan Özarslan’a ‘alçak, ‘köpek’, ‘p.ç’, ‘s….r git’, ‘karaktersiz’, ‘yalaka’, ‘şarlatan’, ‘Seni doğuran ana senden utanır..’ gibi hakaret ve küfür içeren sözler sarf ettiği görüldü. Bir televizyon kanalında canlı yayına bağlanan Özarslan, küfür ve hakaretlerinden dolayı Özgür Özel’e dava açacağını söyledi.

YENİ İSTİFALAR GELDİ

Öte yandan Özarslan'ın ardından Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu ile Meclis Üyesi Cihan Ayhan ve Azra Ceylan Öztürk de CHP'den istifa etti.











