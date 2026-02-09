Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Özel küfretti, CHP'den ayrıldı

Özel küfretti, CHP'den ayrıldı

04:009/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mesut Özarslan.
Mesut Özarslan.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti.

Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Özarslan, 6 Ocak'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüştüğünü ve bu görüşme sonrasında parti içinde baskı gördüğünü belirtti.

Özarslan şunları kaydetti: "07.02.2026 tarihinde saat 23:59'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından şahsıma yönelik Whatsapp mesajları gelmeye başlamıştır. Bu mesajlar; siyasi nezaketle ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. "Soruyorum; bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; CHP'li seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık CHP saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz"

AĞIR KÜFÜRLER ETTİ

Özgür Özel’in Özarslan’a yazdığı iddia edilen mesajlar da sosyal medyada paylaşıldı. Mesajlarda Özgür Özel’in, Başkan Özarslan’a ‘alçak, ‘köpek’, ‘p.ç’, ‘s….r git’, ‘karaktersiz’, ‘yalaka’, ‘şarlatan’, ‘Seni doğuran ana senden utanır..’ gibi hakaret ve küfür içeren sözler sarf ettiği görüldü. Bir televizyon kanalında canlı yayına bağlanan Özarslan, küfür ve hakaretlerinden dolayı Özgür Özel’e dava açacağını söyledi.

YENİ İSTİFALAR GELDİ

Öte yandan Özarslan'ın ardından Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Bedirhanoğlu ile Meclis Üyesi Cihan Ayhan ve Azra Ceylan Öztürk de CHP'den istifa etti.




#CHP
#Mesut Özarslan
#Özgür Özel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart 2026 PPK tarihi