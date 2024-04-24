Özel’i Külliye’de kabul edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un verdiği 23 Nisan resepsiyonuna katıldı. Erdoğan'ı Meclis Tören Salonu kapısında Kurtulmuş karşıladı. Bir süre davetlileri selamlayan Erdoğan, gazetecilerin Özgür Özel’in randevu talebi hakkındaki sorusu üzerine, "Benimle görüşme talepleri oldu, inşallah en kısa zamanda bir araya gelişi gerçekleştiririz. Burada ayaküstü olacak iş değil bunlar" dedi. Özel ise gazetecilere şunları söyledi: “Dengeli ve doğru bir iletişim olursa millet kazanır. Yok gerginliğe dönersek, tartışırsak millet kaybeder. Ama daha sonra millet kendine kaybettirene de kaybettirir.”

10 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER

Mermerli Salon'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Muhammed Emin Akbaşoğlu aracılığıyla, salonda bulunmayan CHP Genel Başkanı Özel'i çaya davet etti. Salona, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da geldi. Salonda, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de vardı. 10 dakika süren görüşmenin ardından salondan ilk önce Erdoğan ve beraberindekiler çıktı. Çıkışta Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki hafta görüşeceğiz" dedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Erdoğan'ın Özel'i Beştepe'ye davet ettiğini söyledi.

Bakan Güler: Irak ile ortak çalışacağız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resepsiyonda gazetecilerin Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasına ilişkin sorusu üzerine, "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" ifadelerini kullandı.

ATAMA SAYILARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de öğretmen atamalarına ilişkin, "Atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız" dedi.







