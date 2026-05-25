Özel’in başkanlığı hukuki açıdan sorunlu

CHP’de Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’na seçildiği kapalı grup toplantısına ilişkin Ankara kulislerinde dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Toplantının asıl gündemden çıkarılarak doğrudan grup başkanlığı seçimine dönüştürüldüğü öne sürülürken, sürecin yöntemi tartışma konusu oldu. İddialara göre, CHP Genel Merkezi’nde kapalı grup toplantısına katılan milletvekillerine Özgür Özel’in Grup Başkanlığı’na aday olduğu bildirilerek doğrudan oylamaya geçildi. Sürece tepki gösteren bazı milletvekillerinin, yöntemin hem hukuki hem de siyasi açıdan sorunlu olduğunu dile getirdiği öne sürüldü.

‘BÖYLE SAÇMALIK OLMAZ’

Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu destekçisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, toplantıda yaşananlara tepki göstererek "Böyle saçmalık olmaz" ifadelerini kullanarak salonu terk etti. Bazı milletvekilleri ise yapılan seçimin, mahkemenin mutlak butlan kararını ve yeniden göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu fiilen tanımak anlamına gelip gelmeyeceğini tartıştı. Toplantıya katılmayan milletvekillerinin telefonla aranarak "Özgür Özel'in Grup Başkanlığı'nı onaylıyor musunuz?" sorusunun yöneltildiği de öne sürüldü. Bazı vekillerin bu yönteme destek verdiği, bazılarının ise "Saçmalamayın" diyerek tepki gösterdiği ifade edildi.

‘RAKAMLAR DEĞİŞTİRİLDİ’

Seçim sonucuna ilişkin rakamların da değiştiği iddia edildi. İlk etapta Özgür Özel’in 99 milletvekilinin oyuyla Grup Başkanı seçildiği bildirilirken, daha sonra toplantıya katılmayan 15 milletvekilinin de eklenmesiyle sayının 110’a ulaştığı açıklandı. Ancak sonrasında bu rakamın 95 olarak revize edilmesi, kulislerde soru işaretlerine yol açtı.

‘İMAMOĞLU ÖRNEĞİ’ TARTIŞMASI

CHP kulislerinde şimdi ise yapılan seçimin hukuki geçerliliği tartışılıyor. Bazı milletvekilleri, teknik adı "Grup Genel Kurulu" olan toplantının TBMM dışında yapılsa bile burada bağlayıcı karar alınamayacağını savundu. Grup İç Yönetmeliği'ni hatırlatan bazı isimler, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin grup oylamasının bu nedenle Meclis'te gerçekleştirildiğini ifade etti.







