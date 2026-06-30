Özgür Özel 'yeni parti' iddialarına son noktayı koydu

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası birçok kriz çözülemezken yeni parti iddiaları gündeme gelmişti. Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni bir yolda yürüyeceği konuşulurken Özel, konuya ilişkin en net açıklamayı yaptı.
Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Bayındır Çiçekçi Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret ederek CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:
"Son günlerde işte 'Yeni parti olacak mı?' Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, emekçilerin yeni partisi, umudunu yarından kesmiş gençlerin ve onların ailesinin yeni partisi ya da eskiyi geride bırakan, umutsuzluğu geride bırakan yeni bir siyaseti müjdeliyoruz."