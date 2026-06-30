Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Özgür Özel 'yeni parti' iddialarına son noktayı koydu

Özgür Özel 'yeni parti' iddialarına son noktayı koydu

08:1130/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Özgür Özel
Özgür Özel

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası birçok kriz çözülemezken yeni parti iddiaları gündeme gelmişti. Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni bir yolda yürüyeceği konuşulurken Özel, konuya ilişkin en net açıklamayı yaptı.

Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Bayındır Çiçekçi Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret ederek CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Son günlerde işte 'Yeni parti olacak mı?' Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, emekçilerin yeni partisi, umudunu yarından kesmiş gençlerin ve onların ailesinin yeni partisi ya da eskiyi geride bırakan, umutsuzluğu geride bırakan yeni bir siyaseti müjdeliyoruz."


#özgür özel
#chp
#cumhuriyet halk partisi
#yeni parti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ evleri hangi ilçelerde var? TOKİ 500 bin konut nereye yapılacak? Sosyal konut yerleri belli oldu mu?