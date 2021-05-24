Pamukkale'de kurslar devam ediyor

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarını iyi değerlendirmesi amacıyla yılın her dönemi çeşitli dallarda kurslar açıyor. Dünyada ve ülkemizde etkili olan koronavirüs pandemisi nedeniyle yarıda kalan kurslar yeniden başladı. Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasında Halk Oyunları, Ahşap Boyama, İşaret Dili, Giyim teknolojileri ve Ebru sanatı kursları devam ediyor. Ayrıca Fatih Pazar yerinde kadınlar için el sanatları ve Dokuzkavaklar Pazar yerinde de iğne oyası kurslarında da eğitimler kaldığı yerden devam ediyor.

5 DALDA KURS AÇILACAK

Pamukkale Belediyesi’nin açtığı kurslarda çalışmalarını tamamlayan bazı kategorilerde ise yeni kayıtlar alınmaya başlanıyor. Buna göre Almanca ve İngilizce kurslarında A1 başlangıç seviyesinde gerçekleşecek olan kurslara katılım sınırlı olurken, kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen bağlama kursunun yanı sıra, diksiyon, sunuculuk ve spikerlik kursu ile özellikle kadınların ilgi gösterdiği ipek böceği el ürünü çiçek yapımı, seramik porselen çiçek yapımı, kağıt rölyef çiçek yapımı ve kat’ı kağıt oyma sanatı dallarında da kurslar açılacak. Sınırlı sayıda kişinin alınacağı kursların başvuruları 30 Mayıs 2021 Pazar gününe kadar www.pamukkale.bel.tr adresinden yapılabilecek.

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HERKESİ BEKLİYORUZ

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kursların vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, “Biz her konuda eğitimin yanındayız. Uzun süredir açtığımız kurslarımıza zaman zaman pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Geldiğimiz noktada gerekli olan tedbirleri alarak bu kurslarımızı yeniden açabilecek durumdayız. Çalışmaları yarıda kalan sınıflarda eğitimler sürüyor. Dersleri tamamlanan 5 farklı kategoride kurslarımızın başvurularını almaya başladık. Koronavirüs tedbirlerini sıkı sıkıya alarak kurslarımızı gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız ilgi alanlarına göre açılacak kurslara başvurularını 30 Mayıs tarihine kadar yapabilecekler. Tüm vatandaşlarımızı bu kurslara katılmaya davet ediyorum” dedi.