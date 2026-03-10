Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Patronunu 8 milyon 500 bin TL dolandıran çalışan tutuklandı

Patronunu 8 milyon 500 bin TL dolandıran çalışan tutuklandı

12:0410/03/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Faturada uulsüzlük yapan şahıs tutuklandı
Faturada uulsüzlük yapan şahıs tutuklandı

Antalya’da sipariş sorumlusu olarak çalıştığı işletmede 24 farklı iş yerine eksik malzeme teslim eden ve faturalarda usulsüzlük yaparak işyerini 8 milyon 500 bin TL dolandırdığı belirlenen çalışan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’da iş yeri sahibi M.Y.’nin yanında sipariş sorumlusu olarak çalışan personelinin kendisini 8 milyon 500 bin TL dolandırdığını belirterek İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaatta bulundu.

M.Y.’nin müracaatı sonrası Uzman kişiler tarafından yapılan incelemede, olayın şüphelisi B.G. isimli şahsın 24 farklı iş yerine eksik malzeme teslimi ile faturalarda usulsüzlük yaptığı belirlendi.

Bu yöntemle yaklaşık 8 milyon 500 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen B.G. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Antalya
#dolandırıcılık
#faturada usulsüzlük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/1) başvuruları başladı! ÖSYM HMGS başvuruları nasıl yapılır?