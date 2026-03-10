Patronunu 8 milyon 500 bin TL dolandıran çalışan tutuklandı

Antalya’da iş yeri sahibi M.Y.’nin yanında sipariş sorumlusu olarak çalışan personelinin kendisini 8 milyon 500 bin TL dolandırdığını belirterek İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaatta bulundu.

M.Y.’nin müracaatı sonrası Uzman kişiler tarafından yapılan incelemede, olayın şüphelisi B.G. isimli şahsın 24 farklı iş yerine eksik malzeme teslimi ile faturalarda usulsüzlük yaptığı belirlendi.

Bu yöntemle yaklaşık 8 milyon 500 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen B.G. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.







