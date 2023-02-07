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Pegasus deprem bölgesindeki sekiz ile yönelik uçuş biletlerini 100 liraya sabitledi

Pegasus Hava Yolları, deprem bölgesindeki çalışmalara destek kapsamında, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan yapılacak aktarmasız tüm uçuşlarda bilet fiyatını 13 Şubat'a kadar 100 liraya sabitlediğini duyurdu.

14:12 . 7/02/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, deprem bölgelerine destek verebilmek için harekete geçildiği belirtildi.


AFAD ve yetkili makamlarla koordineli şekilde, yardım ekipleri ile ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması için yardım uçuşları düzenlendiği ve çalışmaların sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, "Misafirlerimiz ve kurtarma ekipleri için ek seferlerimizi açmaya devam ediyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş çıkışlı tüm uçuşlarımız 13 Şubat 2023'e kadar tek yön vergiler dahil 100 liradır." ifadeleri kullanıldı.




#aktarmasız
#indirimli bilet
#Kahramanmaraş merkezli depremler
#Pegasus
1 saat önce
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Pegasus deprem bölgesindeki sekiz ile yönelik uçuş biletlerini 100 liraya sabitledi
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