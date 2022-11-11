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Pençe-Kilit Operasyonu'nda teslim olan terörist 5 yıl sonra ailesiyle görüştü

Suriye'de 2017'de terör örgütü PKK/YPG tarafından kaçırılarak zorla örgüte katılan ve Pençe-Kilit Operasyonu'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim olan Y.M, ailesiyle 5 yıl sonra görüntülü konuşturuldu. Baba H.M:- "Yıllar sonra oğlumu karşımda gördüm, onu görür görmez de ağladım. Türk devletine çok teşekkür ederim, başka bir ülke olsaydı buna izin vermeyebilirdi" dedi.

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Haber Merkezi AA
Pençe-Kilit Operasyonunda teslim olan terörist 5 yıl sonra ailesiyle görüştü
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teslim olan terörist 5 yıl sonra ailesiyle görüştü

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda mağarada teslim olan "Karker" kod adlı terörist Y.M, terör örgütü tarafından Suriye'de kaçırılmasından 5 yıl sonra ailesiyle görüntülü görüşme imkanı buldu.

Suriye'nin Afrin bölgesinde yaşayan baba H.M. ve ailesi, 2017 yılında inşaatta çalışmak üzere evden ayrılan oğulları Y.M'den haber alamayınca araştırma yaptı.

Y.M'nin terör örgütü PKK/YPG tarafından kaçırıldığını öğrenen ve çocuklarına kavuşmak isteyen aile, örgütün tehditlerine maruz kaldı. Yaşadıkları zorluklar nedeniyle Türkiye'ye sığınan aile, 2018 yılında telefonla kendilerine ulaşan Y.M'den "PKK'nın elindeyim, yerimi söylemeye ve gelmeye korkuyorum. Beni 'Aileni öldürürüz.' diye tehdit ediyorlar." sözlerini duyduktan sonra bir daha haber alamadı.

AA

Evinden 732 kilometre uzaktaki PKK kamplarına götürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu'nda mağarada teslim olan "Karker" kod adlı teröristin Y.M. olduğu belirlendi.

Kaçırdığı gençleri ve çocukları mümkün olduğu kadar ailesinden uzaklaştırıp hem örgüt içindeki çözülmeyi hem de örgütten kaçmak isteyenlerin ailelerine ulaşmasını engellemeye çalışan terör örgütünün, Y.M'yi de 732 kilometre uzağa götürdüğü tespit edildi.

Y.M'nin 5 yıllık süreçte Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan evinden 732 kilometre uzakta yer alan, Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına götürüldüğü ortaya çıktı.

AA

Aile fertleriyle görüştürüldü

Askeri yetkililer, Y.M'nin babası H.M'ye çocuklarının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yapılan hazırlıklar sonrasında baba H.M, üvey anne E.Ö. ile aile fertleri, 5 yıldır görmedikleri Y.M. ile telefonda görüntülü konuştu.

Y.M. ailesine, "Burada çok iyiyim. Bana çok iyi bakıyorlar. İnşallah sağ salim birbirimize kavuşuruz. Birbirimizi görürüz. Burada çok rahatım. Hiçbir sıkıntım yok, yüreğiniz rahat olsun. Görüyorsunuz rahat bir şekilde konuşuyoruz. Burada kimse bana karışmıyor. Yakın zamanda birbirimize kavuşacağız. Türk devleti bana iyi bakıyor, bana hiçbir şey yapmadılar. Şu ana kadar bir tokat dahi atmadılar. Onların (PKK) elinden kurtuldum." ifadelerini kullandı.

Terör örgütünün içerisinde yer aldığı sürede çok pişmanlık yaşadığını belirten Y.M, sürekli Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olmayı düşündüğünü ancak kaçma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Baba H.M. ise oğlunun Suriye'de terör örgütü tarafından kaçırıldığını ve o günden sonra ulaşamadıklarını anlatarak, kendisini yıllar sonra görmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.

H.M, "Görüşmemiz çok güzel oldu, ailece çok sevindik. Yıllar sonra oğlumu karşımda gördüm, onu görür görmez de ağladım. Türk devletine çok teşekkür ederim, başka bir ülke olsaydı buna izin vermeyebilirdi. Oğlumun burada (Türkiye'de) olması mutluluk verici. Bunlar geçecek tabii, biliyoruz. Biz de iyiyiz, o da iyi oldu." dedi.

AA

"Gözümün önünde kaybettirdiler çocuğumu"

Terör örgütünün çocukları zorla götürerek aileleri böldüğünü ifade eden H.M, şunları kaydetti:

"Oğlum gittiğinde 15 yaşındaydı. Çocuktu, hiçbir şey bilmiyordu. Bu işin olmaması gerekiyordu. Çocuğumu zorla götürdüler, benden sakladılar. Çok arkasına düştüm, oğlumdan bir haber alamadım. Hiçbir zaman buna rıza göstermedim. 5 yıl da az değil, kabul etmiyorum. Çocuğum işe gitmiş, geceden kaçırdılar. Gözümün önünde kaybettirdiler çocuğumu."

Anne E.Ö. ise çocuğunu 5 yıl aradan sonra gördükleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Allah Türk devletinden razı olsun, çocuğumuzla konuştuk. Kaç yıldır konuşamıyorduk, şimdi onu gördük. Allah bütün aileleri kavuştursun. PKK'nın bu işi yapmaması lazım, çocukları ailelerin elinden almamaları lazım. Bu iş, doğru bir iş değil. İnsanların yüreğini yakmaması, kahretmemesi gerekiyor. Oğlumuz gittiğinden beri ne kadar ağladığımızı söylememiz lazım." diye konuştu.

Kardeşi M.M. de ağabeyini uzun aradan sonra tekrar görmekten mutluluk duyduğunu belirterek buna imkan tanıyanlara teşekkür etti.

Y.M, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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