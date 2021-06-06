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Pençe Yıldırım Harekâtında bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in, bugün Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde mayın/EYP'ye basarak yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Pençe Yıldırım Harekâtında bir askerimiz şehit oldu
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'in, bugün Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, Irak Kuzeyinde, 06 Haziran 2021 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız mayın/EYP’ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.


BAKAN AKAR'DAN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 06 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.

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