Gündem MSB duyurdu Sınırdan kaçak girmeye çalışan 9 kişi yakalandı
POLİTİKA

MSB duyurdu: Sınırdan kaçak girmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; "Suriye ve Irak’tan ülkemize girmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG’li terörist olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi İHA
MSB duyurdu: Sınırdan kaçak girmeye çalışan 9 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye ve Irak’tan ülkemize girmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG’li terörist olduğu belirlendi."

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