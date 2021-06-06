MSB duyurdu: Sınırdan kaçak girmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye ve Irak’tan ülkemize girmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG’li terörist olduğu belirlendi."
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.
Suriye ve Irak’tan ülkemize girmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG’li terörist olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/P6hmGJlqvG
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.