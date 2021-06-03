MKP'li teröristler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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İstanbul'un yeni sembollerinden biri haline gelen Taksim Camii, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Endonezyalı Wedaa Dapty, "Bu benim için büyük bir sürpriz oldu çünkü daha geçen cuma günü açılmış. Caminin içi muhteşem" dedi. Cibuti'den gelen Fatiha Dawa da, "Caminin güzelliğine şahit olmak güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.