MKP'li teröristler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/İpsala’da görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı." denildi.
Jandarmaya teslim edildiler
Yapılan inceleme sonucunda MKP terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şahıslar, Jandarma ekiplerine teslim edildi.
Edirne/İpsala’da görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda MKP terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şahıslar Jandarma’ya teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/l4oO5s6X5B
Edirne/İpsala’da görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda MKP terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şahıslar Jandarma’ya teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/l4oO5s6X5B— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 3, 2021