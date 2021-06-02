Kaçak geçiş yapacaklardı: 7'si FETÖ mensubu 13 kişi kıskıvrak yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1'inin PKK ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1’inin PKK ve 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/gUOzxR8T8o — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2021

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