Gündem Kaçak geçiş yapacaklardı 7si FETÖ mensubu 13 kişi kıskıvrak yakalandı
ANKARA

Kaçak geçiş yapacaklardı: 7'si FETÖ mensubu 13 kişi kıskıvrak yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nca Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si FETÖ, 2'si PKK ve DEAŞ mensubu toplam 13 kişinin yakalandığı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Kaçak geçiş yapacaklardı: 7si FETÖ mensubu 13 kişi kıskıvrak yakalandı
MSB

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1'inin PKK ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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RTÜK'ten FOX TV'ye KRT'ye ve Halk TV'ye para cezası: 15 Temmuz için saygısız ifadeler kullanılan programa ceza yağdı
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RTÜK'ten FOX TV'ye KRT'ye ve Halk TV'ye para cezası: 15 Temmuz için saygısız ifadeler kullanılan programa ceza yağdı

Üst Kurul, "Masumiyet" dizisindeki kadına yönelik fiziksel şiddet sahneleri nedeniyle diziyi yayınlayan FOX TV'ye, "Sözüm Var" programındaki ifadeler sebebiyle Halk TV'ye, "Söz Meclisi" programındaki ifadeler sebebiyle de KRT'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi. KRT'de yayınlanan "Söz Meclisi" programına konuk olan Rifat Serdaroğlu'nun, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi hakkındaki "15 Temmuz gibi ne olduğu belli olmayan darbeler. Bunlar gibi dandik darbeye muhatap olmadım ki ben. Darbenin hasına muhatap oldum." ifadeleriyle en başta şehit ve gazilere, TBMM ve Cumhurbaşkanının itibarına, cuntaya direnen güvenlik güçlerine ve sivil halka hakaret ettiği ve iftirada bulunduğuna karar vererek, söz konusu yayını yasa ihlali olarak değerlendirdi.

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