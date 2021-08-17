Pençe'de şehit acısı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan’ın cenaze namazına, ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek harekât bölgesinden acı haberler geldi. Sözleşmeli er Muhammed Öztürk (23), teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşerken, bir asker yaralandı. Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesini hedef alan teröristler, Mehmetçik’le çatıştı. Çatışma sonucunda ağır yaralanan Öztürk, kaldırıldığı hastanede şehit düşerken, bir asker de yaralandı.

Cengizhan Kaplan

Yılmaz Tuncer

İsmail Can Softa

Muhammed Öztürk

3 ASKER EL YAPIMI PATLAYICI KURBANI

Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu da 3 asker şehit oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğu, yaralanan 2 askerin ise hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi. Şehitlerin kimlikleri P. Tğm. İsmail Can Softa, Sağ. Asb. Çavuş Yılmaz Tuncer, Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan olarak açıklandı. Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” denildi.

TERÖRİSTLERİ YOK ETMEYE DEVAM

Şehit haberleri sonrası Irak’ın kuzeyinde terör hedefleri vurularak Haftanin ve Metina’da 8 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyinde tespit edilen PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. MSB’den yapılan açıklamada, “Teröristler için kaçış yok. Hangi deliğe girerlerse girsinler, teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı. Metina’ya yönelik operasyonun ardından da “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” açıklaması yapıldı.

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