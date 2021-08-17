Pençe'de şehit acısı

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek harekât bölgesinden acı haberler geldi. Sözleşmeli er Muhammed Öztürk (23), teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşerken, bir asker yaralandı. Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesini hedef alan teröristler, Mehmetçik’le çatıştı. Çatışma sonucunda ağır yaralanan Öztürk, kaldırıldığı hastanede şehit düşerken, bir asker de yaralandı.
3 ASKER EL YAPIMI PATLAYICI KURBANI
- Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu da 3 asker şehit oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğu, yaralanan 2 askerin ise hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi. Şehitlerin kimlikleri P. Tğm. İsmail Can Softa, Sağ. Asb. Çavuş Yılmaz Tuncer, Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan olarak açıklandı. Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” denildi.
TERÖRİSTLERİ YOK ETMEYE DEVAM
Şehit haberleri sonrası Irak’ın kuzeyinde terör hedefleri vurularak Haftanin ve Metina’da 8 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyinde tespit edilen PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. MSB’den yapılan açıklamada, “Teröristler için kaçış yok. Hangi deliğe girerlerse girsinler, teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı. Metina’ya yönelik operasyonun ardından da “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristleri saklandıkları inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” açıklaması yapıldı.
Gelinsiz damat gidiyorsun
- Pençe-Şimşek bölgesinde şehit düşen iki asker son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan, memleketi Ankara’da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde tören düzenlendi. Şehidin annesi Güldeste Kaplan, “Ben seni nasıl toprağa vereceğim, tabut sana yakışmıyor yavrum. Gelinsiz damat oldun. Bugün senin düğünün yavrum. Allah onları kahretsin, vatan sağ olsun yavrum” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen sözleşmeli er Muhammed Öztürk’ün cenazesi de, memleketi Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde toprağa verildi. Öztürk’ün babası Muharrem Öztürk, “Bin tane çocuğum olsa bini de vatana feda olsun. Acı ama yapacak bir şey yok, vatan sağ olsun” dedi. Şehit Öztürk, öğlen vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Kurbantepe Şehitliği’nde toprağa verildi.