Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Piyasa değeri 3 milyon TL: Ülkeye kaçak getirildi! Sakarya'da 300 kalkan balığı ele geçirildi

Piyasa değeri 3 milyon TL: Ülkeye kaçak getirildi! Sakarya'da 300 kalkan balığı ele geçirildi

15:1416/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Ülkeye kaçak getirilen 300 kalkan balığı ele geçirildi.
Ülkeye kaçak getirilen 300 kalkan balığı ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında bir gemiye düzenlenen operasyonda; yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen, piyasa değeri 3 milyon TL olan 300 kalkan balığı ele geçirildi.

Karasu Sahil Güvenlik Karakol Destek Tim Komutanlığı ekipleri, dün Karasu açıklarında bir gemiye operasyon düzenledi. Operasyonda yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 300 kalkan balığı ele geçirildi.

Piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu öğrenilen balıklara el konulurken, gemideki 6 kişiye toplam 838 bin 954 TL para cezası uygulandı.

#Sakarya
#Karasu
#Karasu Sahil Güvenlik Karakol Destek Tim Komutanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Karaman kura çekiliş sonuçları: 500 bin konut Karaman TOKİ kazananlar tam isim listesi