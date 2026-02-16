Piyasa değeri 3 milyon TL: Ülkeye kaçak getirildi! Sakarya'da 300 kalkan balığı ele geçirildi

Karasu Sahil Güvenlik Karakol Destek Tim Komutanlığı ekipleri, dün Karasu açıklarında bir gemiye operasyon düzenledi. Operasyonda yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 300 kalkan balığı ele geçirildi.

Piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu öğrenilen balıklara el konulurken, gemideki 6 kişiye toplam 838 bin 954 TL para cezası uygulandı.