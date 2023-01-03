Gündem PKKdan AK Partili vekile suikast timi Talimat Aynel Arabdaki Hacı kod adlı teröristten
YEREL GÜNDEM

PKK’dan AK Partili vekile suikast timi: Talimat Aynel Arab’daki 'Hacı' kod adlı teröristten

PKK, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ı öldürmek için bir suikast timi gönderdi. Yakalanan Suriyeli M.M. ve M.M.İ. talimatı Aynel Arab’daki “Hacı” kod adlı teröristten aldıklarını itiraf etti.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
PKK’dan AK Partili vekile suikast timi: Talimat Aynel Arab’daki Hacı kod adlı teröristten
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a yönelik suikast engellendi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışması sonucu, geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda illegal yollarla Türkiye’ye geçtiği tespit edilen Suriye uyruklu M.M. ve M.M.İ. gözaltına alındı. Yakalanan örgüt mensupları, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde Aynel Arab (Kobani) bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten “Hacı” kod adlı örgüt mensubunun, “Yıldız’a suikast talimatı verdiğini” itiraf etti.

KEŞİF İÇİN PARA GÖNDERDİ

Suikastı gerçekleştirmek için Türkiye’ye geldiklerini anlatan teröristler, “Hacı” kod adlı teröristin Suriye uyruklu R.B. aracılığıyla kendilerine para gönderdiğini söyledi. Bunun üzerine R.B. de gözaltına alındı. R.B.’nin Suriye’de bulunan kardeşi H.B.’nin, Suriye’de faaliyet yürüten PKK’lı “Serhildan” kod adlı terörist tarafından kaçırıldığı ve serbest bırakılması karşılığında Yıldız’a eylem amacıyla kendisinden keşif yapmasının istendiği öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK 2017 ve 2018 yıllarında da İbrahim Halil Yıldız’a suikast girişiminde bulunmuştu.

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