PKK’ya 10 ayda 19 bin operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK’ya son 10 ayda 19 bin 756 operasyon yapıldığını, 104’ü bombalı olmak üzere 126 terör eylemi girişiminin güvenlik güçlerince engellendiğini açıkladı. Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2024 yılı bütçesini sundu. Bakan Yerlikaya, özetle şu bilgileri verdi: “Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. 40 yılı aşkın süredir ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden, 40 bini aşkın vatan evladımızı şehit eden hain bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonlarla güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu alan hakimiyeti neticesinde terör, hamdolsun bitme noktasına geldi. Bu dönemde terör örgütlerine yönelik İHA’larımız, SİHA’larımız ve İKU’larımız 38 bin 933 saat uçuş gerçekleştirdiler” dedi.

FETÖ VE DEAŞ’A BİNLERCE GÖZALTI

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 3 bin 54’ü şehir, 16 bin 702’si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon düzenlendiğini söyleyen Yerlikaya, “Kırsalda yapılan operasyonların 43’ü büyük 417’si orta, 16 bin 242’si küçük çaplı operasyonlardı. Yapılan bu operasyonlarda 84’ü ölü, 525’i sağ, 5’i yaralı ve 107’si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Kasım itibarıyla FETÖ’ye yönelik 5 bin 875 operasyon yapıldı. 8 bin 286 şüpheli gözaltına alınırken, bin 343’ü tutuklandı, bin 400’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. DEAŞ’a yönelik 1149 operasyonda 226’sı sağ, 1’i teslim toplam 227 terörist etkisiz hale getirildi” diye konuştu.

ELEBAŞLARA ÇİZİK

Bu dönemde etkisiz hale getirilen teröristlerin 7’sinin kırmızı, 15’inin turuncu, 30’u gri, 1’i mavi, 1’i de yeşil kategoride olduğunu belirterek, 54 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini vurguladı. Bakan Yerlikaya, son 10 ayda 104’ü bombalı eylem olmak üzere toplam 126 eylemin güvenlik güçlerinin fedakar çalışmaları neticesinde önlendiğini ifade etti. Bakan Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: “En küçüğünden en büyüğüne kadar, mahalle mahalle, sokak sokak organize suç örgütlerine operasyonlar düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz. 1 Ocak-1 Kasım arasında organize suç örgütlerine yönelik yapılan 370 operasyonda 5 bin 411 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 1800’ü tutuklandı, 1481’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu dönemde 1’i uluslararası, 13’ü ulusal, 33’ü bölgesel, 253’ü yerel organize suç örgütü çökertildi. Bot hesapları takibimiz büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Son 10 aydı X üzerinden 145 milyon 990 bin 300 hesaptan 12 milyar 703 milyon 86 bin 529 paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların yüzde 32.3’ü bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplardı. Bu paylaşımların yüzde 41’inin de olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi.”







