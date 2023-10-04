PKK'ya 'SEL' baskını: Uyuyan hücreler ve istihbarat ağına dev operasyon

MİT, sınır ötesi ve yurt içinde 10 aydır yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu PKK/YPG’nin Türkiye’deki hücre istihbarat yapılmasını deşifre etti. MİT, PKK/YPG’nin sözde istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Irak’ın kuzeyi, Suriye ve Türkiye’de titiz bir çalışma yürüttü. Örgütün istihbarat yapılarına sızan MİT’in saha ajanları, örgüte çalıştığı tespit edilen şahısları yakın takibe aldı.





TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Çalışma sonucu Türkiye’deki uyuyan hücreler tek tek tespit edildi. Emniyet birimleriyle sağlanan koordinasyonun ardından, MİT, EGM ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya olmak üzere 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 90 şüpheli gözaltına alındı.





KULLAN AT TERÖRİST!

Kaynaklar, örgütün istihbarat yapılanması Saziya Ewlekariya Leşkeri/Askeri İstihbarat Kurumu’nun son yıllarda Kuzey Irak ve Suriye’nin yanı sıra yurt içinde yaşadığı kadro kayıpları ile hareket kabiliyetini önemli ölçüde kaybeden örgütün, Türkiye’de angaje ettiği şahısları hücre yapılanması şeklinde istihdam ettiğini aktardı. Kaynaklar, her gruptaki örgüt mensuplarının, yatay-dikey hücre yapılanmasına ayrıldığını belirtti. Kullanılacak şahsın imkan ve kabiliyetini ölçmek adına Suriye’de veya yurt içinde test amaçlı istihbari faaliyet yürütmesinin sağlandığı, eylem gerçekleştirecek profildeki şahıslar için ise tek seferlik ‘kullan-at’ yönteminin izlendiği kaydedildi.





Kahramanlar tepelerine bindi

İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırı girişimi sonrasında düğmeye basılan ‘Kahramanlar’ operasyonları ile bölücü terör ve diğer suçlara göz açtırılmıyor. Dün saat 08.30 itibarıyla Türkiye genelinde; kırsalda 8’i orta çaplı, 458’i ise küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapıldı. Bu operasyonlara jandarma Özel Harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusundan oluşan 960 tim ve toplam 13 bin 440 güvenlik personeli katıldı. Bakan Yerlikaya, yeni operasyonlar kapsamında ikinci bir paylaşımda bulundu.





SİLAH KAÇAKÇILARI DARMADAĞIN

64 ilde ‘Kahramanlar operasyonu’ kapsamında ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiğini belirtti.”





16 hedef imha edildi

Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 16 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatları icra edilmiş, terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.



