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Polis ‘Madem döneceksin hiç gitme!’ dedi: 1 dolarlık FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı

FETÖ'den 7 yıldır aranan 1'inci sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser, sahte kimlik ve pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışırken Ankara'da yakalandı. Eser’in üzerinden teröristbaşı Gülen’e bağlılığın sembolü olan F serisi 1 dolar çıktı. FETÖ’cü eski müdür, kendisini yakalayan ekiplere, "Siz boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz" diye tehditler savurdu.

Abdullah Sarica
04:00 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Eser, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eser, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 yıldır aranan FETÖ’den ihraç 1. sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser, yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı. Üzerinde terör örgütünün simgesi 1 dolar çıkan Eser’in, yakalandığı sırada “Siz boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz” dediği öğrenildi. Eser, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun soluklu takip neticesinde 7 yıldır aranan FETÖ’den ihraç 1. sınıf emniyet müdürü Arif Oktay Eser’in izini buldu. Operasyon düğmesine basan polis, sahte kimlik ve pasaportla yurt dışına kaçma hazırlığında olan şüpheliyi yakaladı. Eser’in kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adresini değiştirdiği, günlük hayatında da gizlilik kurallarına dikkat ettiği belirtildi.


7 YILLIK FİRAR SON BOLDU

Yapılan aramalarda çok sayıda telefon, dizüstü bilgisayar, powerbank, şarj aleti, ilk yardım malzemesi ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Eser’in üzerinde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından gönderilen ve örgütün simgesi olarak bilinen 1 dolar çıktı. Yakalandığı sırada rahat tavırlar sergileyen Eser’in, polislere “Siz boşuna uğraşıyorsunuz, geri döneceğiz” dediği öğrenildi.

Eser, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#FETÖ
#yakalama
#polis
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