Polis ‘Madem döneceksin hiç gitme!’ dedi: 1 dolarlık FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı

O geceyi bizzat yaşamasa dahi, FETÖ’cü hainlerin işlediği cürümlere şahit olan birinin, FETÖ’ye müsamahakâr davranması mümkün değildir. Üstünden değil 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz’u unutmayacağız. FETÖ’yle mücadelede oluşacak en küçük bir zâfiyetin bize neye mal olabileceğini hemen yanımızdaki ‘Gazi Mekân’da görebiliyoruz. Bir daha benzer ihanetlere maruz kalmamak için hafızamızı diri tutmamız, tedbiri de elden bırakmamamız gerekiyor Polis Akademisi mezuniyet töreninde Erdoğan iki konuya sıkı