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Ramazan Bayramı nedeniyle KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz hizmete başladı

Ramazan Bayramı nedeniyle KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz hizmete başladı

09:0629/03/2025, Cumartesi
AA
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Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bugünden itibaren ücretsiz hizmet vermeye başladı.
Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bugünden itibaren ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmıyor. Bayram döneminde de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ücretsiz hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ramazan Bayramı'nda ücretsiz ulaşım müjdesi, milletimize bayram hediyesi" dedi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bugünden itibaren ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Söz konusu köprü ve otoyollar, 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Şehir içi toplu taşıma hizmetleri bayramda ücretsiz

Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 30 Mart Pazar saat 00.00'dan 1 Nisan Salı gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​​​​​​​ da söz konusu karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramı'nda ücretsiz ulaşım müjdesi, milletimize bayram hediyesi. Bayramda sevdiklerinize güvenle kavuşun diye, biz görevdeyiz." ifadesini kullandı.

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#otoyol geçişleri
#Ramazan Bayramı
#Resmi Gazete
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
#ücretsiz

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