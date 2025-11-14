Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Refüjü aşan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı

Refüjü aşan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı

00:3514/11/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.
Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.

İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Sürücülerin kazayı yara almadan atlattıkları belirlendi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen bir başka otomobille çarpıştı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 42 BTM 31 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki reklam panosuna çarptıktan sonra refüjü aşarak karşı yönden gelen 34 CEP 596 plakalı başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 42 BTM 31 plakalı otomobil ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçlardaki sürücülerin kazayı yara almadan atlattıkları belirlendi. Kaza nedeniyle ekipler yolu trafiğe kapatarak önlem alırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.



#İstanbul
#Bakırköy
#Kaza
#Çobançeşme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saati 14 Kasım 2025: Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Diyanet namaz vakitlerini açıkladı