Reklam Kurulu yanıltıcı reklamlara 15,8 milyon TL idari para cezası uyguladı

Kurulun, 12 Haziran'daki toplantısında elektrikli otomobiller başta olmak üzere 103 dosya değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Bunlardan 92'si, mevzuata aykırı bulundu. Reklam durdurma cezasıyla birlikte 15 milyon 846 bin 894 lira idari para cezası uygulanmasına ve 8 dosya hakkında da erişim engeli tedbiri alınmasına karar verildi. Elektrikli otomobil reklamlarında bazı üretici ve satıcıların, araçların menzil bilgilerini laboratuvar koşullarında elde edilen WLTP verileri ile sunduğu, bu bilgileri gerçek kullanım koşullarını yansıtmadan, yanıltıcı biçimde tanıttığı tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.