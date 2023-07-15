Renkli listede 970 FETÖ’cü

İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde yer alan 970 FETÖ firarisi için toplam 1 milyar 431 milyon 500 bin TL ödül konuldu. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi öncesi ve sonrasında binlerce örgüt mensubu yurt dışına kaçtı. Yurt dışına kaçan darbeci askerler ile örgüt içinde önemli konumda olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Kaçak FETÖ’cülerden bazılarının başına ise para ödülü konuldu. Geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi’nde 355 örgüt mensubu yer alıyordu. Güncellemeye yapılan listeye yeni isimler eklendi. Hakan Şükür, Can Dündar, Cevheri Güven, Enes Kanter, Adem Yavuz Arslan, Said Sefa ve Sevinç Özarslan bu isimlerden bazıları. Bu kişiler, listede gri kategoride aranıyor.

Hakan Şükür Zekeriya Öz Adil Öksüz Cevdet Türkyolu Cemal Karaata Ekrem Dumanlı

LİSTE GÜNCELLENDİ

Yeni eklenenlerle birlikte aranan FETÖ’cü sayısı 970’e ulaşmış oldu. Söz konusu firari FETÖ’cülerin başlarına konulan toplam ödül miktarı ise 1 milyar 431 milyon 500 bin lira. FETÖ’cülerden 57’si kırmızı, 48’i mavi, 135’i yeşil, 165’i turuncu, 565’i ise gri kategoride arananlar listesinde yer alıyor.

KIRMIZI TERÖRİSTLER

Kırmızı kategoride başına 10’ar milyon lira ödül konulanların arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yanı sıra darbe girişimini Akıncı Üssü’nde yöneten Adil Öksüz, örgütün sözde istişare heyetinden Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz, Halit Esendir, Mustafa Özcan, Harun Tokak, Ali Bayram, İsmail Büyükçelebi, Şerif Ali Tekalan, Mustafa Yeşil, Reşit Haylamaz ve Ahmet Kurucan bulunuyor.

Yine darbe girişiminde yer aldıktan sonra firar eden sözde yurtta sulh konseyi üyesi Turgay Sökmen ile helikopterle Yunanistan’a kaçan eski binbaşılar Gençay Böyük, Ahmet Güzel, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Ferudun Çoban, Süleyman Özkaynakcı, Uğur Uçan ve eski astsubaylar Bilal Kurugül ile Mesut Fırat da kırmızı listedeki teröristler.

MAVİ KATEGORİDE ARANANLAR

48 firari, mavi kategoride 3’er milyon lira ödülle aranıyor. Bu kişiler arasında en dikkat çekenleri şunlar: Örgüt elebaşı Gülen’in doktoru Tuncay Delibaşı, istihbarat imamı Murat Karabulut, emniyet imamları Osman Hilmi Özdil ve Temel Alsancak, Gülen’in ‘sır kutusu’ olduğu söylenen Sait Aksoy, GATA imamı Rıdvan Akovalı, CHP’den sorumlu ‘siyaset imamı’ Ahmet Hamdi Parlak ve örgütün medya yapılanmasında yer alan Emrullah Uslu mavi kategoride aranan teröristlerden.

YEŞİL VE TURUNCU FETÖ’CÜLER

Yeşil ve turuncu kategoride aranan teröristlerden bazıları şunlar: Örgütün İç Anadolu ve Ankara imamı Cemil Koca, medya yapılanmasından sorumlu kapatılan Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, eski Polis Akademisi öğretim üyesi Önder Aytaç, Belçika imamı Davut Yalçın ve İngiltere imamı Adnan Azak yeşil kategoride 2’şer milyon TL ödülle aranıyor. Rus Büyükelçi Karlov suikastının planlayıcısı Cemal Karaata, Ege bölge imamı Bekir Baz, Irak imamı Talip Büyük ve Nijerya imamı Hikmet Çoban ise örgütün turuncu kategoride aranan firarilerinden.

EN FAZLA GRİ LİSTEDE

Aranan teröristlerin çoğu gri kategoride yer alıyor. Gri listede toplamda 565 örgüt mensubu bulunuyor. Bu isimlerden en dikkat çekenler ise şöyle: Örgütün sözde “yurtta sulh konseyi” üyeleri arasında bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı tuğgeneral Ali Kalyoncu, eski Kara Harp Okulu kurmay başkanı İlhami Polat, eski Koza-İpek Holding’in sahibi ve medya patronu Hamdi Akın İpek, FETÖ’nün bürokrasi imamlarından Ahmet Hüsrev Tonguç, eski emniyet müdürleri Recep Güven ve Ayhan Falakalı ile örgütün kumpasçı savcısı Zekeriya Öz.



