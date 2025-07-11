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Rize'de günde 6 saat ders çalışan Genç LGS'de tam puan aldı

Rize'de günde 6 saat ders çalışan Genç LGS'de tam puan aldı

18:2911/07/2025, Cuma
AA
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Rize'deki İmam hatip öğrencisi günde 6 saat çalışarak LGS'den tam puan aldı
Rize'deki İmam hatip öğrencisi günde 6 saat çalışarak LGS'den tam puan aldı

Rize'de Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan Mahmut Ali Genç, Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavında günde altı saat çalışarak tam puan aldı. Sınavdan tam puan alan öğrenci, sınava hazırlanma sürecinde ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarından destek gördüğünü belirtti. Genç, "Vatanımı, milletimi, dinimi daha ileriye götürme ideali. Bu ideal için yapmam gerektiğini düşünüyorum ve yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Rize'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mahmut Ali Genç, sınava okul saatleri dışında günde 6 saat ders çalışarak başarıya ulaştığını söyledi.

Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan Genç, sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Genç, sınava hazırlanma sürecinde ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları dahil herkesten destek gördüğünü belirterek, sonucu öğrenince çok mutlu olduğunu ve gururlandığını ifade etti.

Kendine bir ideal belirleyerek çalıştığını anlatan Genç,
"Vatanımı, milletimi, dinimi daha ileriye götürme ideali. Bu ideal için yapmam gerektiğini düşünüyorum ve yapıyorum."
dedi.

"Bir idealim var"

Aldığı tam puanla imam hatip liselerini tercih etmeyi düşündüğünü anlatan Genç,
"Dediğim gibi idealim var. Bu idealime beni en yakınlaştıracak yerlerin yine imam hatip liseleri olacağını düşünüyorum ama il dışına çıkmayı da düşünüyorum."
şeklinde konuştu.

Sınava okul saatleri dışında günde 6 saat çalışarak hazırlandığını vurgulayan Genç, ders çalışmanın zamanla kendisi için eğlenceye dönüştüğünü kaydetti.

Genç'in mezun olduğu okulun müdür yardımcısı da olan babası Selmani Genç ise
"Hem okulumuz hem de ailemiz adına çok mutlu olduk."
ifadesini kullandı.

Okuldaki eğitim sistemine ilişkin bilgi veren Genç, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz hafızlık eğitimleri esnasında almış oldukları disiplinleri, çalışma ahlaklarını aynı zamanda akademik eğitimlere çok rahatlıkla yansıtabiliyor ve ikisini de aynı anda, aynı disiplinden, aynı süreci yöneterek güzel başarılara imza atabiliyor. Bu anlamda okulumuz Türkiye genelinde de başarılı marka okul olduğunu tekrar bir kere daha tescillemiş oldu."


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