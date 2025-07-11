Rize'de günde 6 saat ders çalışan Genç LGS'de tam puan aldı

Rize'de Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan Mahmut Ali Genç, Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavında günde altı saat çalışarak tam puan aldı. Sınavdan tam puan alan öğrenci, sınava hazırlanma sürecinde ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarından destek gördüğünü belirtti. Genç, "Vatanımı, milletimi, dinimi daha ileriye götürme ideali. Bu ideal için yapmam gerektiğini düşünüyorum ve yapıyorum." ifadelerini kullandı.
Rize'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mahmut Ali Genç, sınava okul saatleri dışında günde 6 saat ders çalışarak başarıya ulaştığını söyledi.
Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan Genç, sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı.
Genç, sınava hazırlanma sürecinde ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları dahil herkesten destek gördüğünü belirterek, sonucu öğrenince çok mutlu olduğunu ve gururlandığını ifade etti.
"Bir idealim var"
Sınava okul saatleri dışında günde 6 saat çalışarak hazırlandığını vurgulayan Genç, ders çalışmanın zamanla kendisi için eğlenceye dönüştüğünü kaydetti.
Okuldaki eğitim sistemine ilişkin bilgi veren Genç, şunları kaydetti: