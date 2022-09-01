Gündem Robot asker BARKANın 2023 yılında Türk Silah Kuvvetlerinin envanterine girmesi planlanıyor
SAMSUN

Robot asker ’BARKAN’ın 2023 yılında Türk Silah Kuvvetleri’nin envanterine girmesi planlanıyor

HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı "Barkan" bünyesinde bulundurduğu silah, haberleşme ve otonomi sistemleri ile arazide Türk Silahlı Kuvvetleri’ne büyük kolaylık sağlayacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Robot asker ’BARKAN’ın 2023 yılında Türk Silah Kuvvetleri’nin envanterine girmesi planlanıyor
Robot asker ’BARKAN’.

TEKNOFEST KARADENİZ için Samsun’a gelen Türkiye’nin en büyük savunma sanayii firmaları yapmış oldukları teknolojik ürünleri sergiliyor. HAVELSAN tarafından üretilen insansız kara aracı olan robot asker ’BARKAN’ ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanıyor. 2023 yılında Türk Silah Kuvvetleri’nin envanterine girmesi planlanan BARKAN, bünyesinde birçok özellik barındırıyor.

40 milimetrelik bomba atabiliyor

Üzerinde bulunan 7,62 milimetrelik silah sistemi, bomba atma fonksiyonu, dik, yan tırmanış, hendek geçişi, sulardan geçiş, otonom devriye, engelden kaçınma, dinamik güzergah planlama, kablosuz haberleşme, kamera ve ses sistemi, takip sistemi, yük taşıma ve çekme kitleri gibi birçok fonksiyonu bulunan BARKAN, TSK’nın envanterine girmek için gün sayıyor.

"Seri üretime geçmesi için çalışmaları planlamaktayız"

BARKAN hakkında bilgi veren HAVELSAN SOPT AR-GE ve Mühendislik Direktörü Mehmet Onur Özçelik, "BARKAN isimli insansız kara aracımız aslında HAVELSAN’ın yapmış olduğu daha büyük bir projenin önemli bir bileşenidir. Bu projenin ismi dijital birliktir. Biz bu dijital birlik projesi ile silahlı kuvvetlerimizin gelecekteki muharebe sahasının aslında temel alt yapısını oluşturmayı hedefliyoruz. Gelecekte insansız sistemlerin muharebe sahasındaki önemi çok büyük olacaktır. Günümüzde insansız hava araçlarıyla beraber bu önemi anlamış bulunuyoruz. Şimdi insansız kara araçları, devamında insansız deniz araçlarıyla birlikte bu projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Bu çerçevede geliştirdiğimiz BARKAN yaklaşık 20 ay önce HAVELSAN’ın kendi öz kaynaklarıyla başlattığı bir AR-GE projesiyle ortaya çıkan bir prototip ürünüdür. Bu çerçevede Sanayi Savunma Başkanlığımızın da yönlendirmeleriyle gereksinimleri belirlendi. Bir prototip hali de çıkartıldı. Sınır bölgelerinde silahlı kuvvetlerimizin, kullanıcılarımızın temel ihtiyaçlarını toplamak üzere sınır bölgelerine gönderildi. Bu çerçevede ihtiyaçları gereksinimleri aldık. Şu anda bu iyileştirme isteklerini prototipin üzerine gerçekleştirip seri üretime geçmesi için çalışmaları planlamaktayız.

BARKAN’ın en büyük özelliklerinden bir tanesi keşif, gözetleme, istihbarat, atış destek gibi konularda silahlı kuvvetlerimize çok büyük destek sağlayabilmesidir. Kendisi tamamen otonom hareket edebilen insansız bir kara aracıdır. Kendi rotasını kendi belirleyebiliyor. Önüne bir engel çıktığında bu engeli aşmak için kendi rotasını güncelleyebiliyor. Engelden kaçınma, önündeki bir aracı takip etme, kişiyi takip etme gibi özelliklere sahiptir. Bununla birlikte üzerinde 7.62 milimetre silah sistemi mevcuttur. Gece görüş, gündüz görüş kameralarıyla istenilen bölgede otonom görev yapma kabiliyetine sahiptir. Bu çerçevede biz silahlı kuvvetlerimize çok büyük desteğinin olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Silahlı kuvvetlere çok ciddi anlamda harekat sahasında destek olabileceğini ön görüyoruz"

Özelliklerinde bahseden Özçelik, "Yaklaşık 60 derece dikey tırmanış yapabiliyor. 40 derece yatay eğimde hareket edebiliyor. 500 kilogram bir ağırlığa sahiptir. Kendi ağırlığı kadar bir yükü çekebiliyor. Lideri takip etme özelliğine sahip yani önünde herhangi bir kişi veya bir araç varsa bunu otonom olarak takip edebiliyor. Bu çerçevede silahlı kuvvetlere çok ciddi anlamda harekat sahasında destek olabileceğini ön görüyoruz" diye konuştu.

TEKNOFEST Karadeniz başladı
TEKNOLOJİ
TEKNOFEST Karadeniz başladı

İHA'lardan sonra şimdi de İKA: Güvenlik güçlerinin gücüne güç katacak
FOTOĞRAF 12
Title
Savunma ve bilgi teknolojileri alanında dünya markası olmak için başarıyla ilerleyen HAVELSAN, İnsansız Kara Aracı BARKAN İKA ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Title
Çok daha fazla özelliğiyle Türk güvenlik güçlerinin gücüne güç katacak olan BARKAN İKA hakkındaki paylaşımdan HAVELSAN, \"Otonom sürüş ve takip, 7.62 mm silah sistemi, Bomba imha (Robotik Kol), GPS bağımsız çalışma ve ve çok daha fazla özelliğiyle güvenlik güçlerimizin gücüne güç katmaya geliyor. İyi bayramlar Türkiye.\" bilgilerine yer verdi.
Title
BARKAN İKA \"AKLINI KONUŞTURACAK\"<br>Geçtiğimiz yıl daha önce 2 prototip insansız kara aracı geliştirdiklerini anlatan HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz, Barkan'ın birçok testten geçtiğini söylemişti.
Title
Barkan'ın silahlı keşif ve gözetleme yapabilmek, sahadaki unsurlara destek verebilmek amacıyla geliştirildiğini anlatan Solmaz, \"Çalışmamız sadece araç üzerine değil. En büyük amacımız, bu araçlara, platformlara yapay zeka destekli akıl katabilmek.
Title
Araçlarımızın insansız hava araçlarıyla diğer insansız kara araçlarıyla ya da diğer insanlı unsurlarla ortak görev yapabilecek ve görev paylaşımı yapabilecek, sahadaki etkinliğimizi artırabilecek kabiliyette olması önemli.\" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Title
<br>BARKAN’ın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının orta sınıf birinci seviye kategorisindeki teknik şartname kriterlerini karşılayacak şekilde 500 kilogram civarında ağırlığa sahip olduğu ve sahada gerçekleştirilen testlerde tüm isterleri karşıladığı öğrenildi. Aynı zamanda araca uzaktan komutalı SARP silah sistemi entegre de edilmiş durumda.
Title
Araçtaki pek çok haberleşme cihazı ise uzaktan kontrol, çepeçevre görüş yeteneğiyle beraber operatöre geniş bir görüş imkânı sunuyor.
Title
Silahlı keşif ve gözetleme yapmak üzere tasarlanan BARKAN, sahadaki unsurlara destek verebilmek amacıyla geliştiriliyor.
Title
Şirket yetkilileri çalışmalarının sadece araç üzerine olmadığını kaydediyor. Yetkililer, en büyük amaçlarının bu araçlara ve platformlara yapay zekâ destekli akıl katabilmek olduğunu özellikle vurguluyor.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gösterildi<br>Yetkililere göre araçların insansız hava araçlarıyla diğer insansız kara araçlarıyla ya da diğer insanlı unsurlarla ortak görev yapabilecek ve görev paylaşımı yapabilecek, sahadaki etkinliğimizi artırabilecek kabiliyette olması son derece önemli.
Title
BARKAN’ın, BAHA ismi verilen bulut altı insansız hava aracıyla birlikte ya da bunlara ilave diğer İHA’larla beraber ortak görev icra edebilmesi ve görev paylaşımı yapabilmesi hedefleniyor. Şirket, bu araçlara akıl katarak sürü görevinde bulunabilecek yapıya ulaşmış durumda.
Title
Bugüne kadar birden çok sayıda prototipi üretilen BARKAN’ın sene sonuna kadar hazır hale gelmesi ve 2022 yılı sonunda ise hava ve yer entegrasyonu sağlanarak envantere girmesi hedefleniyor.
İHA'lardan sonra şimdi de İKA: Güvenlik güçlerinin gücüne güç katacak
Yerli ve milli imkanlarla HAVELSAN tarafından geliştirilen İnsansız Kara Aracı BARKAN İKA, eklenen çok daha fazla özelliğiyle görücüye çıkmak için gün sayıyor. Konuya ilişkin HAVELSAN'ın sosyal medya hesabından 'Çok daha fazla özelliğiyle güvenlik güçlerimizin gücüne güç katmaya geliyor. İyi bayramlar Türkiye' paylaşımı yapıldı.
ASELSAN üretti

ASELSAN üretti

İlk bakışta ne olduğu anlaşılmıyor.
Kurbanlarının beyni ile besleniyor

Kurbanlarının beyni ile besleniyor

​Dünyanın en tehlikeli türü: Ölüm saçıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

​20 bin sözleşmeli öğretmen atanıyor.

Ekipler harekete geçti: ​Nedeni bodrum kata bakınca ortaya çıktı.

"Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk."

​Ege'de Yunan'a Karadeniz'de mayına set oluyorlar.

Onu bulanın hayatı değişiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.