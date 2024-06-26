Rüşvet alıp uyuşturucu partileri düzenleyen hakime ile suç ortağı savcı ihraç edildi

Görev yaptığı Edirne ve Adana'da, 2017 yılından bu yana şantaj, ölüm planı, tehdit, rüşvet gibi birçok suça karıştığı iddiasıyla gündeme gelen hakime olayında yeni bir gelişme yaşandı.

İhraç edildiler

Adı skandallara karışan Hakime Gül A. ile suç ortağı Savcı Fatih A. ihraç edildi.

Zanlılar hakkındaki tüm iddialar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturuluyor.

Akaryakıt kaçakçısını beraat etmek için 500 milyon lira rüşvet aldı

Gül A.'nın Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinde "Akaryakıt kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon rüşvet aldığı soruşturma dosyasına girmişti.

Gül A.'nın yargılaması olan kişiye Edirne'de birlikte görev yaptığı Cumhuriyet Savcısı Fatih A.'nın duruşmada beraat mütalaasında bulunup beraat kararı verdireceğini belirterek 500 milyon TL talep ettiği tespit edildi.

Hakimenin parayı elden teslim aldığı, o Cumhuriyet Savcısı'nın da yargılanan sanık hakkında beraat kararı verilmesi yönünde talepte bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Beraat mütalaasının verildiği celsede karar verilmeyip sonraki celsede de başka bir Cumhuriyet Savcısının sanığa ceza verdiği ortaya çıkmıştı.

Sanığın Hakim Gül A.'ya hem para verip hem de ceza aldığını söylemesi üzerine ise hakime, "Kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız" dediği öne sürülmüştü.

Fatih A.

Adli emanetten uyuşturucu aldı

Ayrıca hakimenin bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği, pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metanfetamin maddesi ihtiva eden hapları kullanması nedeniyle nöbetini başka bir hakimle görüşerek değiştirdiği, bir Cumhuriyet Başsavcı vekili, bir Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi ve bir Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi ile birlikte içki içip Başsavcı vekilinin adli emanet deposundan çıkarttığı metanfetamin olarak bilinen uyuşturucuyu kullanıp birlikte parti yaptıkları belirlenmişti.







