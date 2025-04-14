Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde korkutan yangın: İşte olay yerinden ilk görüntüler

Tünelde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı
TEM- Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TEM- Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı.
İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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