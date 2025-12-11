'Sağcılık ahlaksızlıktır' diyen Enver Aysever gözaltına alındı

"Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz. Ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın. Sağcılığın herhangi bir kriteri, vicdanı yoktur. Din tacirliği yapar, milliyetçilik tacirliği yapar.