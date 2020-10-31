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Gündem Sağlık Bakanı Koca İzmirdeki son bilançoyu açıkladı 26 can kaybımız var
İZMİR

Sağlık Bakanı Koca İzmir'deki son bilançoyu açıkladı: 26 can kaybımız var

İzmir'deki deprem ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, " 26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
İzmir'de dünden bu yana 521 artçı sarsıntı yaşandı.
İzmir'de dünden bu yana 521 artçı sarsıntı yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminde şu ana kadar 26 can kaybı olduğunu, 381 kişinin tedavi gördüğünü, 504 kişinin de tedavisinin tamamlandığını bildirdi.

  • Koca, Twitter hesabından, İzmir depremine ilişkin son durumu paylaştı.


Depremde şu ana kadar 26 can kaybı olduğunu açıklayan Bakan Koca, "25’i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı. 504 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız" ifadelerini kullandı.

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