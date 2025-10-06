Yeni Şafak
Sahil Güvenlik ve emniyet Fethiye'de 65 düzensiz göçmeni yakaladı

Sahil Güvenlik ve emniyet Fethiye'de 65 düzensiz göçmeni yakaladı

6/10/2025, Pazartesi
AA
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Boncuklu Koyu mevkisinde, Sahil Güvenlik ve emniyet ekiplerince 43’ü çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Boncuklu Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince karada 43'ü çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


