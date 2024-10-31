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Sahte belgelerle muhalefet!

Sahte belgelerle muhalefet!

Merve Safa Akıntürk
04:0031/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Öğretmen adaylarının hassasiyetleri üzerinden siyasi rant sağlamaya çalışan muhalefet, şimdi de sahte belge üzerinden algı yaratmaya çalışıyor.

Daha önce doğrudan sözlü sınav puanları esas alınarak yapılan öğretmen atamaları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemesiyle değiştirilmişti. Buna göre sözlü sınavlarda elde edilen puanın etkisi yüzde 100'den yüzde 50'ye düşürülmüş ve adayın KPSS puanının da başarı puanına yüzde 50 olarak eklenmesi sağlanmıştı. Ancak CHP bu hükmün iptali ve sözlü sınav puan etkisinin yüzde 100 olarak devam etmesi için konuyu yargıya taşımıştı.


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SAHTECİLİĞİ İFŞA ETTI

Danıştay başvuruları reddetmiş, bakanlık da mülakat sonuçlarını 25 Ekim'de açıklamıştı. Bunun ardından, CHP’nin başını çektiği muhalefet çevreleri sosyal medyada dolaşıma sokulan sahte sonuç belgelerini kullanarak algı operasyonu yapmaya başladı. İddiaya konu olan sözlü sınav belgelerine göre KPSS puanı 79 ve daha düşük olan adaylara mülakatta 100 puan verilmiş. Oysa bakanlık kaynakları KPSS puanı 79 olup da mülakatta 100 alan hiçbir adayın olmadığını açıkladı.



Ahmet Özer'in sevk yazısına Yeni Şafak ulaştı: Hiçbir şeyi hatırlamıyormuş

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özer, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Özer'in sevk yazısının detaylarına ise Yeni Şafak ulaştı. CHP'li Başkan'ın, PKK’lı değer ailesi olan Kaya ailesinin aile büyüğünün ölmesi nedeniyle taziye telefonu açtığı, telefon görüşmesinde M.Kaya isimli kişiye, “sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi” dediği belirlenirken; kolluk ve savcılıkta alınan ifadesinde terör örgütü ele başlarından Remzi Kartal ile irtibatı, terör örgütü mensuplarıyla telefon görüşmeleri ve yüksek miktarda para transferlerini hatırlamadığını ifade ettiği de öğrenildi.



#muhalefet
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