Sahte belgelerle muhalefet!

Öğretmen adaylarının hassasiyetleri üzerinden siyasi rant sağlamaya çalışan muhalefet, şimdi de sahte belge üzerinden algı yaratmaya çalışıyor.
Daha önce doğrudan sözlü sınav puanları esas alınarak yapılan öğretmen atamaları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemesiyle değiştirilmişti. Buna göre sözlü sınavlarda elde edilen puanın etkisi yüzde 100'den yüzde 50'ye düşürülmüş ve adayın KPSS puanının da başarı puanına yüzde 50 olarak eklenmesi sağlanmıştı. Ancak CHP bu hükmün iptali ve sözlü sınav puan etkisinin yüzde 100 olarak devam etmesi için konuyu yargıya taşımıştı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SAHTECİLİĞİ İFŞA ETTI
Danıştay başvuruları reddetmiş, bakanlık da mülakat sonuçlarını 25 Ekim'de açıklamıştı. Bunun ardından, CHP’nin başını çektiği muhalefet çevreleri sosyal medyada dolaşıma sokulan sahte sonuç belgelerini kullanarak algı operasyonu yapmaya başladı. İddiaya konu olan sözlü sınav belgelerine göre KPSS puanı 79 ve daha düşük olan adaylara mülakatta 100 puan verilmiş. Oysa bakanlık kaynakları KPSS puanı 79 olup da mülakatta 100 alan hiçbir adayın olmadığını açıkladı.