Sahte belgelerle muhalefet!

Daha önce doğrudan sözlü sınav puanları esas alınarak yapılan öğretmen atamaları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemesiyle değiştirilmişti. Buna göre sözlü sınavlarda elde edilen puanın etkisi yüzde 100'den yüzde 50'ye düşürülmüş ve adayın KPSS puanının da başarı puanına yüzde 50 olarak eklenmesi sağlanmıştı. Ancak CHP bu hükmün iptali ve sözlü sınav puan etkisinin yüzde 100 olarak devam etmesi için konuyu yargıya taşımıştı.