Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Sahte kimlik düzenleyen suç örgütüne büyük darbe: 31 gözaltı

Sahte kimlik düzenleyen suç örgütüne büyük darbe: 31 gözaltı

09:043/07/2026, Cuma
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Usulsüz kimlik düzenleyen şebeke çökertildi.
Usulsüz kimlik düzenleyen şebeke çökertildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı memurlarla işbirliği yaparak usulsüz kimlik ve sürücü belgesi, yabancılara sahte ikamet izin belgesi temin ettikleri, yurt dışında yaşayıp Türkiye'de üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bulunan kişilerin bilgileriyle sahte kimlik kartları düzenleyerek tapu müdürlüklerinde satış yapmaya teşebbüs ettikleri belirlenen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı memurlarla işbirliği yaparak usulsüz kimlik ve sürücü belgesi, yabancılara sahte ikamet izin belgesi temin ettikleri, yurt dışında yaşayıp Türkiye'de üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bulunan kişilerin bilgileriyle sahte kimlik kartları düzenleyerek tapu müdürlüklerinde satış yapmaya teşebbüs ettikleri belirlenen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yürütülen soruşturmada şüphelilerin, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı memurlar ile işbirliği yaparak, aranan şahıslara kimlik belgesi düzenledikleri, sürücü belgesi iptal edilen ya da olmayan kişilere de sürücü belgesi temin ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca yabancılara sahte ikamet izin belgesi temin ettikleri, yurt dışında yaşayıp Türkiye'de üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal bulunan kişilerin bilgileriyle sahte kimlik kartları düzenleyerek tapu müdürlüklerinde satış yapmaya teşebbüs ettikleri belirlendi.

Bu şekilde haksız kazanç elde ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturmada, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



#çanakkale
#nüfus müdürlüğü
#sahte kimlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU? Temmuz ayı öğretmen maaşı ne kadar zamlanacak? En düşük öğretmen maaşı