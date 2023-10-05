Sahte savcıya 250 bin lira kaptırdı

Kendini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılara kanan bir vatandaş, 250 bin TL değerindeki para, altın ve ziynet eşyasını kaptırdı. Kendisini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, S.Ç. isimli vatandaşı telefonla aradı. Çeşitli bahanelerle S.Ç.’yi kandıran dolandırıcılar, vatandaşın yaşadığı apartmana gelip 250 bin TL değerinde para, altın ve ziynet eşyasını aldı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, soluğu emniyette aldı.