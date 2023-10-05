Sahte savcıya 250 bin lira kaptırdı

Eve düzenlenen baskınla şüpheliler yakalandı.
Kendini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılara kanan bir vatandaş, 250 bin TL değerindeki para, altın ve ziynet eşyasını kaptırdı. Kendisini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, S.Ç. isimli vatandaşı telefonla aradı. Çeşitli bahanelerle S.Ç.’yi kandıran dolandırıcılar, vatandaşın yaşadığı apartmana gelip 250 bin TL değerinde para, altın ve ziynet eşyasını aldı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, soluğu emniyette aldı.
5 dolandırıcı kısa süre içinde yakayı ele verdi.
ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ DEŞİFRE
Kamera kayıtlarını inceleyen Ankara polisi, S.Ç.’den para ve ziynet eşyalarını alan kişinin 17 yaşındaki H.D. olduğunu tespit etti. İhbarın yapıldığı gün H.D.’yi yakalayan polis, bu kişiyi yönlendiren kişinin İ.A. olduğu bilgisine ulaştı. İ.A.’nın 2 Ekim saat 19.00 sıralarında otomobille Şanlıurfa’dan Ankara’ya geldiği anlaşıldı. 3 Ekim’de otomobili Gölbaşı’nda durduran ekipler, İ.A. ve D.A.’yı yakaladı. Şüphelilerin telefonları incelenince, para ve ziynet eşyalarının Keçiören’de yaşayan U.E.K. ve eşi E.K.’ya verildiği belirlendi. Eve düzenlenen baskınla şüpheliler yakalandı. Eksiksiz şekilde ele geçirilen para ve ziynet eşyaları, sahibine teslim edildi.