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Sakarya haberleri: Kontrolden çıkan otomobil ters döndü, 2 yaralı

Sakarya haberleri: Kontrolden çıkan otomobil ters döndü, 2 yaralı

22:1015/06/2025, Pazar
G: 16/06/2025, Pazartesi
IHA
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Kontrolden çıkan otomobil ters döndü, 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ters döndü, 2 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkarak ters dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Adapazarı istikametinde meydana gelen olayda, 54 VL 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak ters döndü. Meydana gelen kazada araçta bulunan B.B. ve E.S. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Olay yerinde gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Tek taraflı yaşanan kazada otomobil adeta hurdaya dönerken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

#Sakarya
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