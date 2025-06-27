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Sakarya'daki orman yangını: Bilecik'te 1 köy tahliye ediliyor

Sakarya'daki orman yangını: Bilecik'te 1 köy tahliye ediliyor

17:3827/06/2025, Cuma
IHA
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Yangına müdahale sürüyor.
Yangına müdahale sürüyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 3 köye doğru ilerlerken, 1 köy güvenlik tedbiri alınarak boşaltıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan yangın sonrası 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağıyla alevleri söndürmek için ekipler adeta seferber oldu.

Alevler Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 3 köye doğru ilerlerken, Akça Özü köyü güvenlik önlemi alınarak boşaltıldı. Alıçlar ve Muratlar köylerinin de boşaltılabileceği öğrenildi.



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