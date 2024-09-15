Sakarya'daki patlamadan acı haber: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.
Sakarya Valiliğinden açıklama
Öte yandan riskli olduğu gerekçesiyle çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik çemberini genişlettiği fabrika alanındaki alevleri kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Hendek ilçesinde 13.04 sularında makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edilmiş; patlama anında ve ardından çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ile Hendek Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin patlamada yaralandığını, yaralılardan ikisinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu.