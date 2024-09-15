Sakarya'daki patlamadan acı haber: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

"Bugün ilimiz Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası yapılan soğutma çalışmaları esnasında bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup fabrika yetkililerince fabrika içerisinde herhangi bir vatandaşımızın/çalışanın bulunmadığı beyan edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.