Samsun Üniversitesi TEKNOFEST 2025’te şehrimizi gururlandırdı

Samsun Üniversitesi TEKNOFEST 2025’te şehrimizi gururlandırdı

16:2723/09/2025, Salı
Samsun Üniversitesi
Samsun Üniversitesi

TEKNOFEST ile özdeşleşen ve bundan önceki tüm TEKNOFEST’lerde kazandığı ödül ve derecelerle adından söz ettiren Samsun Üniversitesi, TEKNOFEST 2025’te gösterdiği performansla bir kez daha Samsun’un gurur kaynağı oldu. Üniversitenin öğrenci ve öğretim elemanları TEKNOFEST 2025’te düzenlenen yarışmalarda 1 birincilik, 1 ikincilik, 3 üçüncülük ve 1 performans ödülü; Uluslararası Buluş Fuarı’nda ise 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya kazanarak toplamda 12 dereceyle hem festivalde adından söz ettirdi hem de araştırma, geliştirme ve inovasyon alanındaki gücünü uluslararası düzeyde de gösterdi.

TEKNOFEST 2025 İstanbul’da Samsun Üniversitesi rüzgârı esti.

TEKNOFEST 2025 İstanbul’da 58 farklı yarışmasıyla teknoloji ve inovasyonun kalbi attığı, Dünya’nın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji organizasyonda, Samsun Üniversitesi takımları şu başarıları elde etti:

AutoGreenTech takımı, 2025 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları (2242) Makine İmalatı ve Otomotiv Kategorisinde Türkiye 1’inciliği elde ederek festivalde en dikkat çekici başarılardan birine imza attı.

AgroTürk takımı, 2242 Gıda ve Tarım Kategorisinde Türkiye 2’nciliği kazanarak sürdürülebilir tarım ve gıda teknolojileri alanındaki katkısıyla öne çıktı.

Evoart-E takımı, Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil Kategorisinde Türkiye 3’üncülüğü elde etti.

TechnoWin takımı, 2242 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kategorisinde Türkiye 3’üncülüğü kazandı.

Göğe Çözüm takımı, 2025 Turkish Technic & TEKNOFEST Aviation Ideathon yarışmasında Türkiye 3’üncülüğü elde etti.

Spectraloop takımı, Hyperloop Geliştirme Yarışması Mekanik Sistem Geliştirme ve İnovasyon Kategorisinde Performans Ödülü kazandı.

Bu başarılara ilave olarak, Samsun Üniversitesi, TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF’25)’te sergilediği “İndüksiyon Yöntemiyle Sıvı Isıtmalı ve Akıllı Isı Yönetimi Tabanlı Batarya Termal Yönetim Sistemi” başlıklı buluşuyla 2025 Altın Madalya Ödülü’ne layık görüldü.

Altın madalyaya ek olarak Samsun Üniversitesi akademisyenleri, 2 Gümüş Madalya ve 3 Bronz Madalya kazandı.

Rektör Mahmut Aydın’dan Gurur Dolu Mesaj

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, TEKNOFEST 2025’teki başarılar ve arkasında yatan eğitim felsefesi hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu:

“Öğrenci ve öğretim elemanlarımızın TEKNOFEST 2025 yarışmalarında elde ettiği başarılar, üniversitemizin geçmişte kurguladığı geleceğe yönelik vizyonunun somut bir yansımasıdır. Hocalarımla ve öğrencilerimle gurur duyuyorum. Hem üniversitemizi hem de şehrimizi TEKNOFEST’te Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ve şehirleri arasında adımızdan söz ettirecek şekilde temsil ettik.”

Rektör Aydın, üniversitenin eğitim anlayışını ve bu başarıların tesadüf olmadığını, planlı bir stratejinin ve adım adım gelişen bir eğitim ekosisteminin ürünü olduğunu şu sözlerle açıkladı;

“Çok değil bundan 7 sene önce ilk kurulduğumuzda ısrarla vurguladığımız bir şey vardı: Samsun Üniversitesi olarak öğrencilerimize sadece bilgi aktarmayacağız. Biz öğrencilerimize beceri ve yetkinlik kazandıracağız. Öğrencilerimiz Samsun Üniversitesi’nden mezun olduklarında çok farklı alanlarda yeterliliklere sahip olacaklar. Sadece bilgiyi alan değil, bilgi üreten bireyler olarak mezun olacaklar. Öğrencilerimizin Samsun Üniversitesi’ni iyi ki tercih etmişiz diyecekleri bir ortam ve altyapı hazırlamak için çalışıyoruz. Şimdi bu söylediklerimin tek tek gerçekleştiğini görmek bir Rektör olarak bana büyük bir mutluluk veriyor. Belirlediğimiz vizyon doğrultusunda attığımız adımların ve stratejik hedeflerimizin ne denli isabetli olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu başarılar aynı zamanda üniversitemizin 2026–2030 Stratejik Planı ile tam bir uyum göstermektedir. Stratejik planda yer alan “Ar-Ge odaklı yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyen bir ekosistem oluşturmak” ve “Uluslararası bilim, teknoloji ve yükseköğretim ekosistemindeki konumu güçlendirmek” hedefleri, TEKNOFEST 2025’te elde edilen ödüllerle somutlaşmıştır. Üniversitemizde artık bir geleneğe dönüşen öğrenci başarılarının yeni bir halkası olan bu sonuçlar, geleceğe olan güvenimizi daha da pekiştirmektedir. TEKNOFEST’te kürsüye çıkan her bir öğrencimiz ve hocamız, Samsun şehrinin yaratıcılığını, çalışkanlığını ve azmini temsil etmektedir. Bu başarılar, Samsun’un ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlığını artırmakta ve şehrimizin adını yenilikçi fikirlerle duyurmaktadır.”

“TEKNOFEST ile doğmuş bir üniversiteyiz”

TEKNOFEST’in kendileri için çok özel bir anlamı olduğuna dikkat çeken Rektör Aydın:
“TEKNOFEST’le bağımız kuruluşumuza dayandığı için biz Samsun Üniversitesi olarak kendimizi “TEKNOFEST ile Doğmuş Bir Üniversite” olarak tanımlıyoruz. Bu özelliğimiz, sembolik bir ifadenin ötesinde, yaşadığımız bir gerçekliktir. 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulmuş genç bir yükseköğretim kurumu iken henüz birkaç ay sonra ilk TEKNOFEST’e katılıp, Samsun Roket Takımı ile yüksek irtifa kategorisinde Türkiye ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attık. Bu sonuç, Samsun Üniversitesi’nin kısa sürede Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki geleceğine öncülük edecek kurumlarından biri olacağının güçlü bir işaretiydi. 2018 yılındaki ilk TEKNOFEST’ten bu yana en çok takımla yarışmalara katılan, en çok derece alan, en çok değerlendirici akademisyeni olan ender üniversitelerden biri olmakla beraber, üniversite sınırları içerisinde TEKNOFEST yarışması düzenlenen tek üniversiteyiz. Samsun Üniversitesi’nin hikâyesi, TEKNOFEST’in hikâyesiyle iç içe büyümüştür”
diye konuştu.

Yedi yılda köklü üniversiteler arasında

Samsun Üniversitesi, sadece yedi yıl gibi kısa bir sürede elde ettiği başarılarla Türkiye’nin köklü üniversiteleri arasında yer almaya başlamıştır. TÜBİTAK 2209-A Programı’nda öğrenci sayısına oranla ülke birinciliği elde etmesi, akademisyenlerinin TÜBİTAK projeleri, TEKNOFEST yarışmalarında alınan ödüller ile çeşitli bakanlık ve kurumların organizasyonlarında kazanılan başarılar, üniversitenin akademik ve bilimsel kapasitesinin göstergesidir.

Samsun Üniversitesi, bundan sonraki süreçte de stratejik planında belirlenen yol haritası doğrultusunda, yapay zekâ, sürdürülebilirlik, havacılık, dijitalleşme ve toplumsal katkı alanlarında projeler üreterek hem ulusal hem de küresel ölçekte daha güçlü bir aktör olmayı sürdürecektir.



