Samsun Üniversitesi TEKNOFEST 2025’te şehrimizi gururlandırdı

TEKNOFEST ile özdeşleşen ve bundan önceki tüm TEKNOFEST’lerde kazandığı ödül ve derecelerle adından söz ettiren Samsun Üniversitesi, TEKNOFEST 2025’te gösterdiği performansla bir kez daha Samsun’un gurur kaynağı oldu. Üniversitenin öğrenci ve öğretim elemanları TEKNOFEST 2025’te düzenlenen yarışmalarda 1 birincilik, 1 ikincilik, 3 üçüncülük ve 1 performans ödülü; Uluslararası Buluş Fuarı’nda ise 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya kazanarak toplamda 12 dereceyle hem festivalde adından söz ettirdi hem de araştırma, geliştirme ve inovasyon alanındaki gücünü uluslararası düzeyde de gösterdi.
TEKNOFEST 2025 İstanbul’da Samsun Üniversitesi rüzgârı esti.
TEKNOFEST 2025 İstanbul’da 58 farklı yarışmasıyla teknoloji ve inovasyonun kalbi attığı, Dünya’nın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji organizasyonda, Samsun Üniversitesi takımları şu başarıları elde etti:
AutoGreenTech takımı, 2025 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları (2242) Makine İmalatı ve Otomotiv Kategorisinde Türkiye 1’inciliği elde ederek festivalde en dikkat çekici başarılardan birine imza attı.
AgroTürk takımı, 2242 Gıda ve Tarım Kategorisinde Türkiye 2’nciliği kazanarak sürdürülebilir tarım ve gıda teknolojileri alanındaki katkısıyla öne çıktı.
Evoart-E takımı, Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil Kategorisinde Türkiye 3’üncülüğü elde etti.
TechnoWin takımı, 2242 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kategorisinde Türkiye 3’üncülüğü kazandı.
Göğe Çözüm takımı, 2025 Turkish Technic & TEKNOFEST Aviation Ideathon yarışmasında Türkiye 3’üncülüğü elde etti.
Spectraloop takımı, Hyperloop Geliştirme Yarışması Mekanik Sistem Geliştirme ve İnovasyon Kategorisinde Performans Ödülü kazandı.
Bu başarılara ilave olarak, Samsun Üniversitesi, TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF’25)’te sergilediği “İndüksiyon Yöntemiyle Sıvı Isıtmalı ve Akıllı Isı Yönetimi Tabanlı Batarya Termal Yönetim Sistemi” başlıklı buluşuyla 2025 Altın Madalya Ödülü’ne layık görüldü.
Altın madalyaya ek olarak Samsun Üniversitesi akademisyenleri, 2 Gümüş Madalya ve 3 Bronz Madalya kazandı.
Rektör Mahmut Aydın’dan Gurur Dolu Mesaj
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, TEKNOFEST 2025’teki başarılar ve arkasında yatan eğitim felsefesi hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu:
Rektör Aydın, üniversitenin eğitim anlayışını ve bu başarıların tesadüf olmadığını, planlı bir stratejinin ve adım adım gelişen bir eğitim ekosisteminin ürünü olduğunu şu sözlerle açıkladı;
“TEKNOFEST ile doğmuş bir üniversiteyiz”
Yedi yılda köklü üniversiteler arasında
Samsun Üniversitesi, sadece yedi yıl gibi kısa bir sürede elde ettiği başarılarla Türkiye’nin köklü üniversiteleri arasında yer almaya başlamıştır. TÜBİTAK 2209-A Programı’nda öğrenci sayısına oranla ülke birinciliği elde etmesi, akademisyenlerinin TÜBİTAK projeleri, TEKNOFEST yarışmalarında alınan ödüller ile çeşitli bakanlık ve kurumların organizasyonlarında kazanılan başarılar, üniversitenin akademik ve bilimsel kapasitesinin göstergesidir.
Samsun Üniversitesi, bundan sonraki süreçte de stratejik planında belirlenen yol haritası doğrultusunda, yapay zekâ, sürdürülebilirlik, havacılık, dijitalleşme ve toplumsal katkı alanlarında projeler üreterek hem ulusal hem de küresel ölçekte daha güçlü bir aktör olmayı sürdürecektir.