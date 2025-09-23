Samsun Üniversitesi TEKNOFEST 2025’te şehrimizi gururlandırdı

“Çok değil bundan 7 sene önce ilk kurulduğumuzda ısrarla vurguladığımız bir şey vardı: Samsun Üniversitesi olarak öğrencilerimize sadece bilgi aktarmayacağız. Biz öğrencilerimize beceri ve yetkinlik kazandıracağız. Öğrencilerimiz Samsun Üniversitesi’nden mezun olduklarında çok farklı alanlarda yeterliliklere sahip olacaklar. Sadece bilgiyi alan değil, bilgi üreten bireyler olarak mezun olacaklar. Öğrencilerimizin Samsun Üniversitesi’ni iyi ki tercih etmişiz diyecekleri bir ortam ve altyapı hazırlamak için çalışıyoruz. Şimdi bu söylediklerimin tek tek gerçekleştiğini görmek bir Rektör olarak bana büyük bir mutluluk veriyor. Belirlediğimiz vizyon doğrultusunda attığımız adımların ve stratejik hedeflerimizin ne denli isabetli olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu başarılar aynı zamanda üniversitemizin 2026–2030 Stratejik Planı ile tam bir uyum göstermektedir. Stratejik planda yer alan “Ar-Ge odaklı yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyen bir ekosistem oluşturmak” ve “Uluslararası bilim, teknoloji ve yükseköğretim ekosistemindeki konumu güçlendirmek” hedefleri, TEKNOFEST 2025’te elde edilen ödüllerle somutlaşmıştır. Üniversitemizde artık bir geleneğe dönüşen öğrenci başarılarının yeni bir halkası olan bu sonuçlar, geleceğe olan güvenimizi daha da pekiştirmektedir. TEKNOFEST’te kürsüye çıkan her bir öğrencimiz ve hocamız, Samsun şehrinin yaratıcılığını, çalışkanlığını ve azmini temsil etmektedir. Bu başarılar, Samsun’un ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlığını artırmakta ve şehrimizin adını yenilikçi fikirlerle duyurmaktadır.”