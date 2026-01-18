Samsun’da dört ilçede uyuşturucu operasyonu: Beş kişi gözaltına alındı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Bafra ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda şüpheli şahısların üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 276 adet sentetik ecza, 293 gram esrar, 12 gram sentetik kannabinoid, 14 adet ecstasy, 1,59 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.