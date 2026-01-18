Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun’da dört ilçede uyuşturucu operasyonu: Beş kişi gözaltına alındı

Samsun’da dört ilçede uyuşturucu operasyonu: Beş kişi gözaltına alındı

23:4318/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun’da 4 ilçede düzenlenen narkotik uygulamalarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sentetik ecza, esrar, sentetik kannabinoid, ecstasy ve metamfetaminin yanı sıra ruhsatsız tüfek, hassas terazi ve nakit para ele geçirildi.

Samsun’da 4 ilçede düzenlenen narkotik uygulamalarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Bafra ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda şüpheli şahısların üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 276 adet sentetik ecza, 293 gram esrar, 12 gram sentetik kannabinoid, 14 adet ecstasy, 1,59 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


#Samsun
#uyuşturucu
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?