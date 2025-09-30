Yeni Şafak
Samsun’da hastane inşaatında işçi eylemi: Paralarını alamayınca çatıya çıktılar

16:2630/09/2025, Salı
2 işçi müzakereci polisin ikna etmesiyle yaklaşık 1 saatin sonunda çatıdan indirildi.
Tekkeköy’de yapımı süren devlet hastanesi inşaatında çalışan 2 işçi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle inşaatın çatısına çıktı. İşçilerden birinin 9 bin TL, diğerinin ise 20 bin TL alacağı olduğu öğrenildi. İddiaya göre, ana firma taşerona ödemeyi yaptı ancak taşeron firma bünyesindeki işçilerin maaşlarını ödemedi. Bunun üzerine 2 işçi, seslerini duyurmak amacıyla çatıda eylem başlattı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 işçi müzakereci polisin ikna etmesiyle yaklaşık 1 saatin sonunda çatıdan indirildi.




