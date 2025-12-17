Samsun’da iki katlı evde yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Öksüzoğlu Sokak’ta Hüseyin Topuz’a ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.