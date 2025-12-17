Yeni Şafak
Samsun’da iki katlı evde yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

17/12/2025, Çarşamba
Evde yapılan aramada Hüseyin Topuz’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki katlı müstakil binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Öksüzoğlu Sokak’ta Hüseyin Topuz’a ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan aramada Hüseyin Topuz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Topuz’un cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



