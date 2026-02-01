Yeni Şafak
Samsun'da otomobil devrildi: İki kişi yaralandı

Samsun'da otomobil devrildi: İki kişi yaralandı

1/02/2026, Pazar
AA
Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

C.Ö. (36) yönetimindeki 16 APR 50 plakalı otomobil, Doğankaya Mahallesi'nde trafik levhasına çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki M.Ö. (33) ve Ş.E.Y. (16) yaralandı.

Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


