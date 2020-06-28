Samsun'da polis sınava alınmayan genci motosikletle son saniyede sınava yetiştirdi

Halil Gökmen motosikleti ile Canberk Balaban'ı nüfus müdürlüğüne götürerek burada kimlik belgesi çıktığı alıp yine motosikleti ile sınavın yapılacağı okula yetiştirdi.

Samsun’da Canberk Balaban adlı genç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için Sema Cengiz Büberci Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi. Yanında kimlik yerine ehliyet getiren Canberk Balaban, kendisine ehliyetle sınava alınamayacağını söylenince çaresiz ne yapacağını şaşırdı.

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İHA Halil Gökmen motosikleti ile Canberk Balaban'ı İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek burada kimlik belgesi çıktığı alıp yine motosikleti ile sınavın yapılacağı okula yetiştirdi.

Kapıların kapanmasına 7 dakika kala okulun bahçesindeki polislerin yanına koşan Canberk Balaban, ehliyetle geldiğini, ancak ehliyetin geçerli olmadığını söyleyip nüfus müdürlüğüne gidip evrak alması gerektiğini söyleyerek polisten yardım istedi.

İHA Kapıların kapanmasına 7 dakika kala okulun bahçesindeki polislerin yanına koşan Canberk Balaban, yardım istedi.

Bu sırada Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Şahin diye adlandırılan motosikletli trafik polisi Halil Gökmen, Canberk Balaban'ın yardımına koştu.

İHA Halil Gökmen motosikleti ile Canberk Balaban'ı İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek burada kimlik belgesi çıktığı alıp yine motosikleti ile sınavın yapılacağı okula yetiştirdi.

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Halil Gökmen motosikleti ile Canberk Balaban'ı İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek burada kimlik belgesi çıktığı alıp yine motosikleti ile sınavın yapılacağı okula yetiştirdi.