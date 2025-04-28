Samsun'daki heyelanda hayatını kaybeden baba ve 2 kızı son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki heyelanda hayatını kaybeden Adem Kaya ile çocukları Açelya ve Ayla Kaya için Terme ilçesi Akçay Karaçalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.