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Samsun'daki heyelanda hayatını kaybeden baba ve 2 kızı son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'daki heyelanda hayatını kaybeden baba ve 2 kızı son yolculuğuna uğurlandı

17:3528/04/2025, Pazartesi
DHA
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İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cenazeler, mahalledeki aile kabristanına defnedildi.
İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cenazeler, mahalledeki aile kabristanına defnedildi.

Samsun'un Canik ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden baba ve iki kızı Terme ilçesinde toprağa verildi.

Samsun'daki heyelanda hayatını kaybeden Adem Kaya ile çocukları Açelya ve Ayla Kaya için Terme ilçesi Akçay Karaçalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.



Yan yana konulan tabutlarda yakınları gözyaşı döktü. Alınan helallik sonrası baba ve 2 çocuğu, İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Heyelandan yaralı olarak kurtarılan anne Çiğdem Kaya ise cenazeye ambulansla getirildi.









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